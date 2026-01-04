ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が３日、鹿児島県鹿屋市で行う自主トレで、合同参加する若手選手たちに“食トレ指導”する意向を明かした。今オフから新たに後輩内野手の加藤、田内と育成・高見沢が弟子入り。「食べさせます。体づくりという部分で、どのくらい食べればいいか分からないと思うし、経験したことを教えたい」と肉体強化を呼びかける。２年前までの自主トレでは元ＤｅＮＡ・大和氏に師事し、食の大切さをたたき込