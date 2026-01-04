巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）がブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円で契約を結ぶことを3日（日本時間4日）、複数の米メディアが報じた。ブルージェイズと契約合意したと報じられた岡本について、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン氏はXで「ブルージェイズと4年契約6000万ドル」と契約内容を明かした。巨人への譲渡金は1087万5000ドル(約17