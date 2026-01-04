俳優の大泉洋（５２）が、１０月期の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で主演を務めることが、３日２１時から同局系で放送された「完全密着！箱根駅伝」にて発表された。「箱根駅伝」の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサー・徳重亮役を務める。今作は直木賞作家・池井戸潤氏の小説が原作。正月の風物詩である箱根駅伝の裏側を描く。物語は箱根駅伝に２年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を