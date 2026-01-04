「全国高校ラグビー・準々決勝、東福岡２１−１７東海大相模」（３日、花園ラグビー場）準々決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪第３）、京都成章（京都）、３連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第１）、東福岡（福岡第１）が準決勝に勝ち進んだ。大阪桐蔭は国学院栃木（栃木）に１４−７で競り勝ち、２大会ぶりの４強入り。京都成章は御所実（奈良）を２３−１２で退け、３大会ぶりの準決勝進出。桐蔭学園は前回準優勝の東海大大阪仰星（