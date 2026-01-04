「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）３位を待っていたゴール地点でどよめきが起こった。観客の前に姿を現したのは、９区を終えて３位の中大、４位早大でもない青色のユニホーム。順大の２年生アンカーの山本悠が笑顔でゴールテープを切ると、チームメートは絶叫し喜びを爆発させた。予選会２位からの大躍進。長門俊介監督（４１）は「びっくり。学生たちが本当にがんばってくれた。想定以上」と目を細めた