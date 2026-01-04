「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）往路１７位だった帝京大が９位に食い込み、１０位以内に与えられる次回大会のシード権を３年連続で獲得した。１０位日大までがシード権を手にした一方で、中央学院大は１１位。東洋大は１４位に終わり、２１年連続のシード権獲得を逃した。往路２位の早大は４位、中大は５位、駒大は６位だった。２０年続いたシード権がついに途切れた。往路１５位の東洋大は、復路で