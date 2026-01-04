「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）最後まで望みを捨てることなく懸命に前を追った。国学院大は、２０２０年と前回の３位を更新する大学最高順位の２位でフィニッシュ。青学大には及ばなかったが、大会新記録の１０時間４０分７秒。力を出し切った。大手町で選手を迎え入れた前田康弘監督（４７）の目には涙が浮かんでいた。「終わってみたら悔しい気持ちはあります。一方ですがすがしい気持ちもある。