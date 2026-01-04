「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）大会新記録で３年連続９度目の総合優勝を果たした青学大に勢いをつけた一人が、９区の佐藤有一だった。寮長も務める４年生は、初めての箱根駅伝で１時間７分３８秒をマークして区間賞を獲得し、着実にリードを広げた。国学院大が２分３３秒差で過去最高の２位に入り、３位は順大だった。４年生にして初の箱根路。青学大の９区佐藤有は、待ち望んだ舞台で存在感を放っ