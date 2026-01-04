「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）新日本は３日、都内で東京ドーム大会の前日会見を開催した。引退試合に臨むエースで社長の棚橋弘至（４９）は、ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３８）との一騎打ちへ「勝って終わりたい」と決意を込めた。棚橋は引退試合を前に「いよいよ来てしまった。いろいろあった２６年間だったが、棚橋コール一色に東京ドームを染めてもらって、最高の試合を…勝って終わりてえな」と心境を吐露。