村田沙耶香さんの小説『コンビニ人間』（文春文庫）は、2016年に第155回芥川賞を受賞しました。あらすじや読みどころ、海外での評価などを紹介します。『コンビニ人間』あらすじ『コンビニ人間』は、コンビニエンスストアで店員として働く36歳の女性・古倉恵子が主人公です。コンビニで仕事をしている時だけ自身の存在意義を感じられる女性の目を通して、世間の基準に照らして「普通」とみなされないものを疎外してしまう社