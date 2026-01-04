昨日21時より放送された「完全密着！箱根駅伝」にて、大泉洋が池井戸潤原作の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で主演を務めることが生発表された。 同作で大泉が演じるのは、「箱根駅伝」の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサー・徳重亮。原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本の正月の風物詩となった「箱根駅伝」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した作品だ。「箱根駅伝」。その本選出場をかけた運