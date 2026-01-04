◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）１１度の優勝を数える順大が復活だ。往路６位から順位を上げ、１０時間４３分５５秒の総合３位でゴール。３大会ぶりにシード権を獲得し、目標の５位以内を達成した。復路では４人の２年生が出走し、７区の玉目陸、８区の永原颯磨は区間記録に迫る快走。５位で受けたアンカーの