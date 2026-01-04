阪神・中野は2年連続の「大吉」を連覇につなげる。リーグ優勝した昨年もおみくじで「大吉」を引いた自宅近くの神社で、今年も再び最高の結果を引いたことを明かした。健康面での充実などが記されており、「体は一年間戦う上で大事。いいことが書いてあったのでポジティブにいく」とニヤリ。不動の「2番・二塁」でベストナインとゴールデングラブ賞を獲得した昨季同様、今季も吉兆を追い風に走攻守でセ界をかき回す。