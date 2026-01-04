阪神・石井は初出場するWBCに向け、正月返上で体を動かしたことを明かした。元日から自宅近くのジムで、約3時間みっちりトレーニング。「いつもよりは短いですよ」と言いつつ、新年からストイックに追い込んだ。昨季はプロ野球記録更新の50試合連続無失点をマークしてリーグ制覇に貢献し、昨年末には侍ジャパンの先行発表8選手に名を連ねた右腕。「例年よりも早くしなきゃいけない。もう休んでる時間はないですね」と今後も急ピ