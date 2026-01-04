【阪神・藤川監督語録】▼年末年始2匹のワンちゃんと一緒に神社に（初詣へ）いきました。（おみくじは）引いてないです。▼補強完了ラグズデールに関しては投手コーチたちと話しながらにはなりますね。メカニック（フォーム）の部分で、もう少し、こうすれば…というところもあるので。27歳と若い。最初にしっかりと彼のいい部分を導ければと思う。▼連覇のカギチームをどの段階で仕上げられるか。シーズンが始まっ