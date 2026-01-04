体も心も揺らぎやすい時期だからこそ、下着には本当のやさしさを求めたいもの。そんな女性の想いに寄り添い、「CHARM MAKE BODY」から吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」が誕生しました。ふわっと軽い穿き心地と、しっかり頼れる吸水力を両立した新感覚の一枚。ストレスを感じやすい日常に、少しでも心地よさを届けたいという開発者の想いが詰まった注目アイテムです♡ 雲のように軽い穿き心地 「雲パンツ」