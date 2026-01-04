ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。初めての出産で立ち会った夫の行動で嫌すぎたことを明かした。24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASHISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみなをゲストに迎えて妊娠、出産、育児に関するトークを展開した。韓国で出産したちゃんみな。出産には夫も立ち会ったことを明かし、「ずっと