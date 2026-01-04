1月4日（日）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 公開予定の交通取締計画はありませんが、事件事故などの発生状況に応じた交通指導取締りは、通常通り実施しています。 交通ルールを守り、安全に気を付けて運転してください。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交