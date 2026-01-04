２０２３年に閉鎖された、らせん階段状の展望塔と大楠山ビューハウス（奧）＝昨年１１月、大楠山山頂横須賀市は２０２６年度から、三浦半島最高峰で同市西部に位置する大楠山（標高２４１メートル）山頂周辺の再整備を始める。２３年に老朽化などを理由に閉鎖した休憩所「大楠山ビューハウス」と高さ約１５メートルの展望塔を解体し、環境保全に努めながら周囲の樹木を剪定（せんてい）して眺望を確保する。山頂手前の大楠平（同