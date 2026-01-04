新日本プロレスの年間最大興行「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ」は４日に東京ドームで行われる。２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）は３日、都内で公開記者会見に出席。対戦相手のＥＶＩＬ（イービル）に「負けたら丸刈り＆柔道着禁止」を要求され、「覚悟がある」と受けて立った。大きなリスクを背負い、プロレスデビュー戦に臨むことになった。ウルフアロンが注目のデビュー戦を前