巨人の門脇誠内野手（２４）が３日、２６年は無失策を目指すと誓った。「意識はしていないですけど、気づいたらエラーしていない（状況）がいいですね」と言及。この日は母校・創価大グラウンドで体を動かし「特別な思いはないけど、またここからスタートという気持ちです」と原点で本格始動した。昨季犯した３失策のうち、特に忘れられないものがある。本職ではない二塁で先発出場した８月１３日の中日戦（東京Ｄ）。先発した