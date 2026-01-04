阪神のドラフト４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が３日、地元の兵庫県丹波市にある「丹波年輪の里」で自主トレを公開した。ランニングやキャッチボールなど、約１時間の練習。佐藤輝明内野手（２６）や村上頌樹投手（２７）らで形成される兵庫県民会の“末っ子”は、同市で５４年ぶりのプロ野球選手となることから「丹波の星」になることを誓った。まだうっすらと雪が積もり、凍えるような寒さの丹波市で早瀬の心は燃えて