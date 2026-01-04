阪神・藤川球児監督（４５）が３日、京都市内のホテルで中野拓夢内野手（２９）、石井大智投手（２８）とトークショーを行い、今季の開幕ダッシュを宣言した。今年の干支（えと）、午（うま）年にちなみ「最初が肝心。飛躍の年ですから」と、新年の誓いを立てた。開幕カードは３月２７日から敵地で巨人３連戦。「とにかく２月、３月にしっかり準備をして開幕の東京ドームで思い切ってぶつかっていく。まずはそこの３連戦ですね