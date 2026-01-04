リーグ・アン 25/26の第17節 ニースとストラスブールの試合が、1月4日03:00にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはティアゴ・ゴウベイア（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、モハメドアリ・チョー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはマーシャル・ゴドウ（MF）、ホアキン・パニチェッリ（FW）、フリオ・エンシソ（FW）ら