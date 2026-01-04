侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館は1月3日、南京大虐殺の生存者である徐徳明（じょ・とくめい）さんが2日夜に死去したことを明らかにしました。96歳でした。南京大虐殺が発生したのは、1937年12月から翌年3月でした。徐さんの死に伴い、記念館に登録されている南京大虐殺での生存者は22人になったとのことです。（提供/CRI）