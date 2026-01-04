東京世界陸上翌年の第１０２回箱根駅伝。陸上界の熱気をつなぐように、記録ずくめのレースとなった。火をつけたのが１区。国学院大の青木瑠郁が、区間新で滑り出した。花の２区では城西大のキムタイが、１時間５分９秒の区間新。５区では青学大の黒田朝日が１時間７分１６秒の区間新で、あっと言わせた。復路も負けていない。青学大８区の塩出翔太、駒大１０区の佐藤圭汰が区間新。青学大は、往路、復路、総合で新記録を打ち