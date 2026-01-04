２０２５年１２月１７日に退任した橘幸信・前衆院法制局長（６８）が２６年１月１日付で、同法制局特別参与に就任したことが分かった。衆院憲法審査会での憲法論議や、皇室典範改正などの重要政策を担当する。複数の関係者が明らかにした。憲法審査会では、国会議員の任期延長を含む緊急事態条項の創設に向けた議論が進んでいる。自民党は安定的な皇位継承策を巡り、次期通常国会での皇室典範改正を立憲民主党に呼びかけており