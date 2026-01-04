台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーとして活躍する菊池桃子（27）が自身初のカレンダーを発売した。23年末まで日本のプロ野球・巨人の公式マスコットガールでキャプテンを務めていたが、昨年から海外挑戦を始めた。「最初こそ言葉の壁はありましたが、日本よりもお客さんと一体になって盛り上がることができる」とニッコリ。台湾ではチアリーダーによるタレント活動も盛んで「私も多方面で活躍したい」とカレンダーで魅力