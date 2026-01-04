昨季限りで楽天を戦力外となっていた島内宏明外野手（３５）が現役引退を決めたことが３日、わかった。読売新聞の取材に対し、「現役を続けたい気持ちはあったが、１年間を通して戦える体を仕上げられない」と理由を語った。島内は２０１２年に明大からドラフト６位で楽天に入団し、１３年には９７試合に出場して球団初のリーグ優勝と日本一に貢献。２１年に打点王、２２年に最多安打のタイトルを獲得し、同年にはベストナイン