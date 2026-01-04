昨年７月の参院選期間中、ＳＮＳ上で特定の主張が不自然に拡散されていたことが、サイバーセキュリティー会社の調査で分かった。大量の引用投稿などで主張を後押しするボット（自動投稿プログラム）のような動きをしたアカウントが約９４００件検知され、抽出して分析したアカウントの約５割が７月にかけて拡散を急増させていた。「ジャパン・ネクサス・インテリジェンス」（東京）が、７月３日の公示から同２０日の投開票まで