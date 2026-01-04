世界経済の繁栄を支えてきた秩序を作る上で、米国は常に主役の座にあった。その役割を降りようとしているのが戦後８０年を過ぎた現在地だ。これ以上、混迷が深まらぬよう、日本主導で自由貿易体制の漂流を食い止めるべきだ。■底堅い２・９％成長へ世界経済の発展基盤は、自由貿易とドル基軸通貨体制だった。各国がそれぞれ得意な分野の生産を行い、輸出入を活発化させることで、大国も小国も互恵的な関係を築く、という理想