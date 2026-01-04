俳優の大泉洋（52）が10月期に放送される日本テレビドラマ「俺たちの箱根駅伝」に主演する。「半沢直樹」などのヒット作で知られる池井戸潤氏の同名小説が原作。箱根駅伝の生中継を任されたスポーツ局のチーフプロデューサー（CP）役で、放送まで3カ月を切った中で次々と降りかかる難題や不測の事態に立ち向かっていく。原作は2年連続本戦出場を逃した古豪の挑戦と中継を担うテレビ局の奮闘が描かれ、学生チームが物語の主軸だ