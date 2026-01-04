バーンリー戦で競り合うブライトンの三笘薫（右）＝3日、ブライトン（ロイター＝共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで3日、ブライトンの三笘薫はホームのバーンリー戦で昨年9月27日以来の先発出場を果たし、後半25分までプレーした。チームは2―0で勝った。