世の中には、始まりと同じ数だけ終わりがある。人はその時をどう迎え、後（のち）にどう振り返るのか。年の初めにあえて、終わりを考える。より良い１年を過ごすヒントになると願って。白雪をまとった日高山脈の麓。北海道浦河町の「渡辺牧場」に午年の始まりが訪れた。経営者の渡辺はるみさん（５８）が厩舎（きゅうしゃ）に入ると、年老いた１頭の牡馬（ぼば）が近寄ってきた。その茶色い瞳は、父馬の「ナイスネイチャ」に