起業家の溝口勇児氏（41）がタレントのROLAND（ローランド＝33）とダブルMCで届けるキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）が1月4日からYouTubeで配信開始される。これまで経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」や格闘技コンテンツ「Breaking Down」など国内屈指の再生回数を誇る番組を多数送り出してきたが「女性が人生を変えられる番組を作りたい」として挑む新作。初回収録を終えて感じたことや2026