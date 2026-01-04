米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが前哨戦に快勝し、３度目のＷＷＥ女子タッグ王座獲得に前進した。昨年終盤は宿敵だったリア・リプリーとコンビ「リヨ」を結成し、アスカ＆カイリ・セインのカブキ・ウォリアーズと抗争を繰り広げてきた。５日（日本時間６日）のロウでは「リヨ」でアスカ＆カイリの持つタッグ王座に挑戦する。イヨはこれまでダコタ・カイとのコンビで２度、同王座を手にしている