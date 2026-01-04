アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音（26歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」（読売テレビ）に出演。“生まれた日から占う金運”で最下位になり、「ビックリ…私、すごいお金大好きなんですよ…」と嘆いた。金運に関するパートの中で、“生まれた日から占う金運”で、誕生日の“26日”が最下位になってしまった月足は「ビックリ…私、すごいお金大好きなんですよ…」と呆