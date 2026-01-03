2025年12月12日、ホンダは新型「CR-V」の先行予約を開始しました。 CR-Vといえば、広い室内空間と快適な乗り心地を特徴とするミドルサイズSUVですが、日本での生産は2022年に終了しています。 そして、今回数年ぶりにCR-Vが日本で復活するとあって、SNSではさまざまな声が上がっていました。 人気ミドルサイズSUVの復活に「待ってた」の声多数！ ホンダは、2026年2月に発売予定の新型「CR-V」の先行予約を、2025年12月1