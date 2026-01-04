◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を新記録で制した青学大が復路も５時間１９分２６秒の新記録で勝ち、１０時間３７分３４秒と初めて４０分台を切る異次元の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。原晋監督（５８）は１２年間で９度目の優勝となり、大会公式記録に「