µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬Êì¹»¤Ç¤¢¤ëµÜºê¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±à¹â¤Î±«Å·Îý½¬¾ì¤Ë¿Í¹©¼Ç¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Áí¹©Èñ¤ÏÌó£¶£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤Ï¸åÇÚ¤ËÃÑ¤¸¤Ì³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Î¸õÊä¤Ë»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤òµó¤²¡¢¸Í¶¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥í¡¼¥Æ³ÎÌó¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£ºòµ¨£¸¾¡¤«¤é´°Á´Éü³è¤·¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¸åÇÚ¤¬¸µµ¤¤ËÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¸Í¶¿¤â±¦ÏÓ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã