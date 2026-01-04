俳優の大泉洋（５２）が、１０月期の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に主演することが３日、分かった。この日放送された、青学大が総合３連覇した第１０２回箱根駅伝の振り返り特番「完全密着！箱根駅伝」で発表された。２日間の興奮が、今秋にドラマで再現される。原作は「半沢直樹」「下町ロケット」などで知られる作家・池井戸潤さん（６２）の同名小説。２年連続で箱根駅伝本戦出場を逃して予選会に臨む古豪・