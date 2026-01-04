阪神・藤川球児監督（４５）が３日、２６年の「うま年」にちなんで開幕ダッシュを宣言した。京都市内のホテルでトークショーを行い「うま年なので、飛躍の年。スタートダッシュを掲げたい」と新年の誓いを立てた。その上で重要視するのは、３月２７日からの巨人との開幕３連戦（東京Ｄ）だ。就任１年目の昨季は１７勝８敗と大きく勝ち越し、リーグ優勝の原動力にした。「開幕の東京ドームで思い切ってぶつかっていく。まずはそ