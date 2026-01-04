オリックス・森友哉捕手（３０）が３日、岸田監督に「ノーモア離脱」を厳命された。西武からＦＡ加入３年目の２５年は右脇腹や右太もも裏を痛め、５０試合で打率２割５厘、ともにプロ１２年目で最少の１本塁打、１４打点。「存在感だけでも大きな戦力。森友哉には大暴れしてもらい、バットでも捕手でもやってくれたら」と指揮官の願いは切実だ。誰よりも責任を感じているのは森自身。「チームのためになることが何ひとつできな