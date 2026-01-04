西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた高橋光成投手（28）が来季の挑戦を断念する方向であることが3日（日本時間4日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。交渉期限は4日（同5日午前7時）に迫っている。高橋には日本時間3日時点で少なくとも1球団からオファーを受けているとされ「移籍に十分な内容ではない。今後、さらに大きなオファーがない限り、残留が現実的なシナリオ」と条件面での