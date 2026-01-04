第103回大会も4連覇が懸かる青学大が軸になる。黒田ら主力は抜けるが、飯田、折田ら戦力充実。下級生6人が優勝を経験しただけでなく、学生駅伝で最長コースへ仕上げるピーキング力も証明済みだ。総合2位の国学院大も野中ら主力7人が残る。早大は山上りを熟知する工藤が最高学年となり、4区区間賞の1年生・鈴木ら下級生も強力。全国高校駅伝の花の1区でトップ3の増子（学法石川）、新妻（西脇工）、本田（鳥取城北）がそろって