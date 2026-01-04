「しないの？パパ活」中学の友達に「めっちゃ稼げる」「2〜3割の子はやってる」と誘われて…【漫画】本編を読む「1時間ご飯食べるだけで1万円とか。めっちゃ稼げるよ」久しぶりに再会した中学時代の旧友は、こともなげにそう言った。郊外から渋谷の私立女子高に進学した15歳の千紘。周囲の洗練された同級生たちに追いつこうと、ファミレスでのアルバイトに精を出していた彼女の心に、友人の甘い言葉が刺さる。「バイトってコスパ悪