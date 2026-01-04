◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）今年も、大手町に歓喜の輪が出来上がった。2度目の3連覇。青学大の原監督は選手たちの胴上げで優勝回数と同じ9度、舞った。「数字遊びは気にするタイプじゃないが、結果が積み重なった実感は感じている」。「輝け大作戦」は「300％輝きました！」と喜びを爆発させた。山下りの6区には1年の石川を抜てき。トップで9区に