青学大が2年後の全国大学対校男女混合駅伝の参戦を目指していることが3日、分かった。関係者によると、長距離ブロックに女子の有力選手が2人入部予定という。独自の強化方針「原メソッド」で大学駅伝界を席巻しているが、今後は大学女子駅伝の強化にも乗り出す方向。全日本大学女子駅伝や富士山女子駅伝などの大舞台があるが、選手数を段階的に増やすため、まずは男女各3人が出場できる混合駅伝の出走が強化の第一歩となる。