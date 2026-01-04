◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）原監督の就任当初から青学大を支えるのが、内山義英部長（62）だ。前任の伊藤氏の後任として02年から現職に就き、大学側とチームのつなぎ役を担う。選手から胴上げされ「初めてです。ビックリ」と喜びに浸った。就任当初は「箱根なんて夢のまた夢」と振り返る。当初はロードの走り込み中に抜け出してコンビニで立ち読み