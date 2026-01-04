◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）国学院大は、大学史上最高の総合2位に輝いた。10時間40分7秒は昨年の青学大を1分12秒上回る大会新記録。前田康弘監督（47）は「精も根も全て出し切ったレース。正々堂々と真正面から青山学院に勝負を挑みにいった結果だと思う」と振り返った。大エースだった平林清澄（現ロジスティード）が抜けた中、復路唯一の最上級